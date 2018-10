Recovery and treatment resources

Amherst

Beacon Center

3354 Sheridan Drive

831-1937

Best Self Behavioral Health

1408 Sweet Home Rd.

247-5281

Inner Quest Counseling Services

885 Sweet Home

870-3625

Oxford House Amherst

6 Carriage Hill

580-3863

Oxford House Clarence

10010 Transit Road

688-2817

Oxford House Margaret

171 Margaret St.

783-7211

STAR Amherst

210 John Glenn Drive, Suite 1

862-2059

Transit Family Recovery Center, Horizon Health Services

6495 Transit Road

418-8531

Batavia

Batavia Recovery Center, Horizons Health Services

314 Ellicott St.

585-815-0247

Batavia VA Medical Center

222 Richmond Ave.

585-297-1000

GCASA Genesee/Orleans Council on Alcoholism and Substance Abuse

430 E. Main St.

585-343-1124

Buffalo

Alba De Vita drug addiction treatment center

254 Virginia St.

768-4040

Bailey Counseling Center, Horizons Health Services

3020 Bailey Ave.

833-3622

Beacon Center

295 Main St.

853-0243

Best Self Behavioral Health

255 Delaware Ave.

855-4628

254 Franklin

852-1117

69 Linwood Ave. (recovery community)

424-0021

1000 Main St.

(children/teens)

881-2405

3350 Main St.

835-4011

430 Niagara St. (children/teens)

566-6188

1050 Niagara St.

884-0888

108 Sycamore St.

218-2400

Broadway Recovery Center

77 Broadway

834-6401

Brylin Hospital

1263 Delaware Ave.

886-8200

CAO/Drug Abuse Research & Treatment Program/DART

1237 Main St.

884-9101, ext. 201

Casa DiVita (residential)

200 Albany St.

882-2108

Cazenovia Manor (residential)

486 Legion Dr.

822-8932

Cazenovia Recovery Systems

2671 Main St.

852-4331

605 Filmore Ave.

894-7274

ECMC Division of Chemical Dependency

462 Grider St.

898-3471

ECMC Downtown Alcoholism Clinic, Outpatient Clinic

1285 Main St.

883-4517

ECMC Northern Erie Clinical Services

2282 Elmwood Ave.

874-5536

Evergreen Health Services

206 S. Elmwood Ave.

847-2441

Hertel-Elmwood Counseling Center, Horizons Health Services

699 Hertel Ave.

831-1977

Lake Shore Behavioral Health

951 Niagara St.

884-0770

The Lighthouse (residential)

244 Hempstead Ave.

831-7877

Mid-Erie Counseling & Treatment

1131 Broadway

896-7350

463 William St.

893-0062

Monsignor Carr Clinic

20 Rich St.

895-7715

76 West Humboldt Pkwy.

835-9745

Oxford House Edson

46 Edson St.

328-8849

Oxford House Hillside 2

31 Hillside Ave.

364-7358

Oxford House Regent

58 Regent St.

551-0994

Oxford House Lovejoy

971 E. Lovejoy St.

381-9152

Oxford House Seminole

38 Seminole Pkwy.

240-4667

Oxford House Trowbridge

51 Trowbridge Road

Oxford House Willowlawn

93 Willowlawn Pkway

424-0373

Restoration Society Young Adult Clubhouse 66 Englewood

832-2141

Save the Michaels House of Hope and Community Resources

737 Delaware Ave.

984-8375

Sisters Hospital Horizon Counseling Center

Seton Professional Bldg, 2157 Main St.

831-1800

Spectrum Human Services

1280 Main St.

884-5797

Spectrum Human Services South Buffalo Counseling Center

2040 Seneca St.

662-6638

St. Vincent Health Center

1500 Broadway St.

893-8550

Stutzman Addiction Treatment Center

360 Forest Ave.

882-4900

Teen Challenge

124 Locust St.

855-0602

Terrace House, Horizon Village

291 Elm St.

854-2444

VA WNY Healthcare

3495 Bailey Ave.

834-9200

Cheektowaga

Best Self Behavioral Health

301 Cayuga Road

842-0440 ext. 565

Endeavor Health Services

1526 Walden Ave.

896-6700

Oxford House Beechwood

23 Beechwood Place

248-1965

Oxford House Brian Boyd

2998 Union Road

Oxford House Loxley

2519 Genesee St.

328-8849

Union-Losson Counseling Center, Horizons Health Services

2563 Union Road

668-7622

Darien Center Total Freedom

282 Broadway

585-902-6001

Depew

ECMC Depew Clinic

5087 Broadway

898-4930

Derby

TLC Health Network

7020 Erie Road

947-0316

Eden

Cazenovia Recovery Systems Turning Point House

9136 Sandrock Road

992-4972

Hamburg

Best Self Behavioral Health (childrens/teens)

140 Pine St.

646-4991

Irving

TLC Health Network

845 Main Rd.

951-7000

Kenmore

Best Self Behavioral Health

262 Woodward

566-7771

Northern Erie Clinical Services

2282 Elmwood Ave.

874-5536

Lewiston

Mount St. Mary’s Hospital

5300 Military Road

297-4800

Oxford House Creek Road

928 Creek Road

770-6789

Lockport Beacon Center

36 East Ave.

439-6815

Lockport Counseling Center, Horizon Health Services

637 Davison Road

836-1767

Madonna House

5586 Niagara St.

438-9131

Monsignor Carr Children’s Clinic

337 Market St., Suite 300

478-0315

Northpointe Council

41 Main St.

433-3846

Oxford House Lockport

29 Juniper St.

438-7383

Oxford House Niagara

187 Niagara St.

Oxford House Vine St.

37 Vine St.

438-7023

Reflections: Lockport Memorial Hospital

521 East Ave.

514-5561

Niagara Falls

Beacon Center

417 3rd St.

282-4480

Horizon Health Services

1700 Pine Ave

285-0637

Monsignor Carr Children’s Clinic

620 Tronolone Place

205-0825

Niagara Falls Counseling Center, Horizon Health Services

6520 Niagara Falls Blvd.

831-1840

Northpointe Council, The First Step Center

2470 Allen Ave.

285-3421

Northpointe Council, outpatient clinic & methadone program

1001 11th St.

278-8110

Oxford House Chilton

628 Chilton

524-2610

Oxford House Ontario

2402 Ontario Ave. #1

205-8917

Oxford House 90th St.

1116 90th St.

371-2753

Pine Avenue Recovery Center, Horizon Health Services

2400 Pine Ave.

505-1060

Spectrum Human Services Niagara Co ACT Program

1522 Main St.

278-9640

North Collins

Best Self Behavioral Health

2101 Spruce St.

337-3706

North Tonawanda

Monsignor Carr Children’s Clinic

1465 Payne Ave.

649-7749

Orchard Park

Abbott Corners, Lake Shore Behavioral Health

3176 Abbott Rd.

822-2117

Southtowns Family Recovery Center, Horizon Health Services

3345 Southwestern Blvd.

662-6802

Sanborn

Delta Village, Horizon Health Services

6302 Inducon Drive

638-9222

Freedom Village, Horizon Health Services

6331 Inducon Drive

250-1860

Horizon Village, Horizon Health Services

6301 Inducon Drive East

731-2030

Sanborn Counseling & Health Center, Horizon Health Services

6321 Inducon Drive East

650-5550

Springville

Spectrum Human Services

27 Franklin St.

592-9301

Tonawanda

Boulevard Counseling Center, Horizons Health Services

1370 Niagara Falls Blvd.

833-3708

Tonawanda Counseling Center, Horizon Health Services

37 Niagara St.

831-1850

West Seneca

Renaissance House – Kids Escaping Drugs

920 Harlem Road

821-0391

Spectrum Human Services Southg ate Counseling Center

1026 Union Rd., Room #37

449-1484

Spectrum Human Services

326 Orchard Park Road

662-6638

Williamsville

Brylin Hospital

531 Farber Lakes Dr.

633-1927